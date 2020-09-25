إعفاء رجال الدين غير المسلمين في أبوظبي من رسوم فحص «كوفيد-19»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد19 في إمارة أبوظبي، عن إعفاء رجال الدين من غير المسلمين في أبوظبي الذين يمثلون دور العبادة المرخصة من دفع رسوم فحص فيروس كورونا المستجد، في إطار الجهود لضمان سلامة المصلين وجميع أفراد المجتمع.

وأكدت الدائرة يأتي إعفاء هذه الفئة من المجتمع، مع عودة جميع دور العبادة لاستقبال المصلين بحيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية عن 30% في الوقت الواحد، مع ضمان اتباع حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية، حيث تعمل الجهات الحكومية المختصة لعودة الحياة تدريجياً، مع الحفاظ على سلامة المصلين والعاملين عبر توجيههم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان الحد من انتقال الفيروس.

وكانت الدائرة أطلقت دليل إجراءات العودة التدريجية والذي يتضمن شرحا مفصلا لكافة الإجراءات الواجب أن يتم اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم دخول وخروج المصلين حسب القدرة الاستيعابية المسموح بها، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.

وثمنت الدائرة تعاون مختلف دور العبادة منذ بداية الجائحة، مؤكدة أن العملية تكاملية والتنسيق المشترك الدائم دليل على روح المسؤولية تجاه الوطن، عبر اتباع التدابير الواجب تطبيقها بما يضمن سلامة جميع مجتمع أبوظبي.