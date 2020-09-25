لقاح الإنفلونزا في دبي الخميس المقبل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، أنه سيتم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية (العادية)، ابتداء من الخميس المقبل، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة وحسب دوام تلك المراكز.

وأكد كاظم، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الهيئة ستقوم بتوفير الاحتياجات من اللقاح ليكون متوفراً لكافة المتعاملين الراغبين في الحصول عليه في هيئة الصحة بدبي، آخذين في عين الاعتبار الوضع الحالي لكوفيد- 19 والاحتياجات للعام الحالي والسنة القادمة.

وقال: وضعت الهيئة خطة للتعامل مع موسم الإنفلونزا الموسمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تتضمن 5 محاور رئيسة هي: تنفيذ ورش تدريبية للعاملين الصحيين (عن بُعد)، والقيام بحملات تطعيم للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإنفلونزا.

وأشار إلى أن هذه الخطة تشمل أيضاً توزيع المنشورات والمطويات إلكترونياً على جميع الجهات الصحية، ومحاضرات توعية (عن بُعد) لأفراد المجتمع بالتركيز على الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى نشر التوعية بمواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الأخرى (المرئية والصوتية) والنشر الإعلامي حسب الخطة الإعلامية.

ولفت إلى حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي المجتمعي تزامناً مع موسم الإنفلونزا الموسمية سنوياً، من خلال التأكيد على أهمية الوقاية لتقليل معدلات حدوث المضاعفات الناجمة عن انتشار حالات الإنفلونزا الموسمية.

وقال كاظم: كما تعلمون هذا العام مع استمرار جائحة كوفيد -19 يتوقع أن يكون موسم الإنفلونزا أكثر خطورة وتكلفة على القطاع الصحي لتزامن انتشار الفيروسات مما يستدعي ضمان أخذ لقاح قبل بدأ موسم الإنفلونزا، ولتقليل العبء المادي على الأفراد وإقناعهم بأخذ اللقاح قبل الموسم. وبناء على نتائج الدراسات المثبتة، فقد أدى أخذ لقاح الإنفلونزا إلى انخفاض نسبة دخول مرضى السكري للمستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 79%، وبنسبة 52% لأمراض الرئة المزمنة.

وقال المدير التنفيذ لمؤسسة دبي للرعاية الصحية: «من هذا المنطلق نحرص على إعطاء الأولوية في الحصول على لقاح الإنفلونزا لـ6 فئات، هي النساء الحوامل، الأطفال تحت سن الخمس سنوات المسنون (كبار المواطنين/‏‏‏ المقيمين). وتضم الفئات ذات الأولوية أيضاً المصابين بحالات مرضية مزمنة كالربو، الأمراض التنفسية، أمراض القلب، خط الدفاع الأول من مقدمي الرعاية الصحية، وأصحاب الهمم.

وأفاد بأن من الأهداف الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي تطوير النظام الصحي لضمان وقاية المجتمع من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، مشيراً إلى أنه نظراً لكون الإنفلونزا الموسمية ذات أهمية كبيرة لما قد تسببه من أعباء صحية واقتصادية حرصت الهيئة على توفير اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقال: يعتبر التطعيم من أفضل الطرق الفعالة للوقاية من العدوى التي تسببها فيروسات الإنفلونزا ومضاعفاتها الشديدة، كما يعتبر التطعيم ضرورة خاصة للفئات ذات الخطورة لمضاعفات الإنفلونزا الشديدة والأشخاص الذين يعيشون أو يعتنون بأفراد من هذه الفئات.

وأشار إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن لقاح الإنفلونزا يقلل من احتمالات الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تتراوح ما بين 70%_90%.

وعن كيفية الوصول إلى جميع كبار السن وأصحاب الهمم خاصة المقعدين غير القادرين على التوجه للمراكز الصحية لأخذ اللقاح، أكد كاظم، أن الهيئة ستعمل جاهدة على الوصول للجميع حسب الخطة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وسيتم الإعلان عنها قريباً.

عوامل

أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي أن الاستجابة لمطعوم الإنفلونزا تعتمد على عوامل كثيرة منها ردة فعل جسم الشخص لأي من مكونات المطعوم، وبعض ردود استجابة جسم الشخص غير المتوقعة.

وقال: «بعض الأشخاص تكون لديهم حساسية للمطعوم بسبب حساسيتهم من أطعمة معينة مثل البيض، وبالتالي من الممكن تفاديها بسؤال الشخص قبل إعطائه المطعوم، فإذا كان لديه تاريخ مرضي من حساسية البيض، وفي هذه الحالة يمنع إعطاؤهم هذا المطعوم».