استئصال ورم يزن 750 جراماً من بطن أربعيني

إيهاب الرفاعي (الظفرة )

نجح فريق طبي في مستشفى جزيرة دلما التابعة لإدارة مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في استئصال ورم من بطن مريض من النوع النادر ويعرف باسم «كيس تضاعف القولون»، وذلك من خلال عملية جراحية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات داخل غرفة العمليات وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة كورونا قبل أن يتمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياة المريض.

وكان مستشفى جزيرة دلما استقبل المريض الذي يبلغ من العمر 42 عاماً، ويعاني آلاماً شديدة في البطن قبل أن يتم إجراء عملية استئصال لكيس من داخل تجويف البطن يزن 750 جراماً، حيث استمرت العملية لمدة ثلاث ساعات وبعد العملية تم تقديم الرعاية الطبية للمريض داخل المستشفى حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى دون أي مضاعفات.

وأوضحت موزة هزيم القبيسي مديرة مستشفى جزيرة دلما أن المستشفى يمتلك التجهيزات والإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها سكان الجزيرة خاصة وأنها المرجع الطبي الرئيسي للسكان في جزيرة دلما، سواء من ناحية الخدمات الطبية المتوفرة أوالكوادر الطبية المؤهلة، علمياً وعملياً أو الأجهزة الطبية المتوافرة.

وأضاف الدكتور ناصر الدين الحاج إبراهيم اختصاصي الجراحة العامة والمشرف على العملية الجراحية بأن الكيس من النوع النادر المعروف باسم «كيس تضاعف القولون» وتم إجراء التدخل الجراحي بشكل مستقل في مستشفى جزيرة دلما أثناء انتشار جائحة كورونا، موضحاً أن نقل المريض إلى أي مستشفى آخر لإجراء العملية كان يمكن أن يعرض حياة المريض للخطر ويزيد احتمالية إصابته بفيروس كورونا لذلك اتخذ المجلس الطبي بالمستشفى قراره بإجراء العملية في جزيرة دلما من أجل حماية المريض وتجنيبه مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند نقله إلى مستشفى آخر، خاصة أن معظم المستشفيات الرئيسية كانت مخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد.

وتكللت العملية بالنجاح وخرج المريض من المستشفى بُعد اكتمال علاجه، والتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات للمريض.