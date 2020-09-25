«مركز التربية الرياضية الشرطية».. برامج ومسابقات ومغامرات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضح العقيد عصام عبد الله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطة أبوظبي، أن المركز يشكل رافداً رياضياً مهماً لممارسة الرياضة لمنتسبي الشرطة، نظراً لأهميتها، فهي تكسب الجسم القدرة على الاستجابة بشكل أسرع، وبذل المزيد من الجهد مع أقل قدر من التعب، وتساعد في تقوية مناعة الجسم، فيصبح الفرد أقل عرضة للإصابة بالأمراض، ومستعداً دائماً للقيام بمهماته، بالإضافة إلى تخفيف وزن الجسم والمحافظة على الوزن المثالي لمنتسبي الشرطة خصوصاً، ولأفراد المجتمع عموماً.

وأضاف: «لدينا مدربون أكفاء يُختارون بعناية لتنفيذ مختلف البرامج والمسابقات والمغامرات الرياضية التي ينظمها المركز للمنتسبين والفعاليات الرياضية المختلفة التي تنظم لأفراد المجتمع، كما تتوافر مرافق رياضية عدة ومجهزة، والرياضة لم تتوقف حتى في ظل وباء «كورونا»، حيث استحدثت برامج رياضية للتدريب ومسابقات رياضية عن بُعد أسهمت في استمرارية النشاط الرياضي، فهدفنا الدائم هو الحفاظ على لياقة وصحة المنتسبين وأفراد المجتمع». ولفت مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطة أبوظبي إلى أن أبرز المبادرات التي قام بها المركز للحد من السمنة لدى المنتسبين وأفراد المجتمع، هي مبادرة «تحدي الوزن»، بالتعاون مع مركز «أمبريال كولدج لندن للسكري» في أبوظبي، والتي استفاد منها ألف من العاملين في 20 مؤسسة حكومية بإمارة أبوظبي، واستمرت 6 أشهر، وحققت نتائج رائعة لتخفيف أوزان المشاركين.

وقال العقيد آل علي «هناك عدة نصائح لمنتسبي الشرطة وأفراد المجتمع للحفاظ على الوزن المثالي، منها أن تكون ممارسة الرياضة بصورة مستمرة من دون توقف مهما كانت حالة الإنسان الصحية وبأي صورة، سواء بالمشي أو الجري أو ركوب الدرجات أو غيرها، فالرياضة تجعل الإنسان يقوم بمهمات الحياة والعمل بكفاءة، وتخفف توتره».

وأضاف: «علينا أن نغير نظام الحياة الروتيني من ناحية التغذية، عبر تناول وجبة فطور صحية، وعدم تناول وجبات غذائية بعد السابعة مساء، والاهتمام بشرب الماء والاعتياد عليه للحفاظ على رطوبة الجسم، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف، والبدء بتناول طبق السلطة قبل الأطعمة الأخرى، وتناول الحبوب الكاملة ومصادر البروتينات مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والأسماك، وتجنب المشروبات التي تحتوي على السكر والمشروبات الغازية واستبدالها بالمشروبات العشبية مثل شاي الأعشاب. والحصول على قدر كاف من النوم لأن الإرهاق يجبر الجسم على السعي للحصول على طاقة سريعة من خلال تناول المواد السكرية في الغالب، مع ضرورة التنفس العميق والاسترخاء».