820 مركبة مهجورة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

ضبطت إدارة المرور والدوريات 820 مركبة ضمن حملتها الميدانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة تحت شعار (معاً لبيئة مستدامة)، وذلك حرصاً منها على الحد من انتشارها في مختلف المواقع.

وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، استمرار فرق عمل مرور شرطة رأس الخيمة، في رصد المركبات المهجورة والمهملة، التي تشوه المظهر العام في الطرق والأحياء وأمام الورش والكراجات.

وأكد أن مبادرة رصد المركبات المهجورة والمهملة، التي انطلقت بتاريخ 5 يوليو الماضي أسفرت عن ضبط 820 مركبة في مختلف ميادين الإمارة، وتستهدف هذه المبادرة تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان، من خلال الحد من الظواهر والمناظر التي قد تؤثر سلباً على المظهر الحضاري والسياحي للإمارة.