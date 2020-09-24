مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة تلتقي مندوب إسرائيل

نيويورك (وام)

استقبلت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس الأول، السفير جلعاد إردان، المندوب الدائم لدولة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في أول لقاء عقب توقيع معاهدة السلام بين البلدين في واشنطن منتصف الشهر الجاري. وأكد سفيراً البلدين، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون في حشد الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وبحثا كيفية مساهمة العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين في إتاحة فرص هائلة أمام البلدين والمنطقة بأسرها. واستعرض السفيران الأولويات المشتركة على مستوى الأمم المتحدة، بما في ذلك الاستجابة لجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، والتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، ومكافحة التطرف عبر الإنترنت، وتمكين النساء وأصحاب الهمم، وكذلك في مجال العمل المتعلق بمكافحة التغير المناخي، وحماية البيئة، والطاقة، والتعليم والتبادل الثقافي.