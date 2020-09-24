التزام إماراتي بدعم المساعي الأممية

أبوظبي (وام)

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، التطورات الدولية الخاصة بعملية السلام في المنطقة.

وتبادل معاليه مع المسؤول الأممي، خلال اللقاء الذي جرى أمس عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية، لاسيما معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بينهما.

وشدد معاليه على موقف دولة الإمارات الداعم لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأكد دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في أن تخلق التطورات الإيجابية في المنطقة بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات ومملكة البحرين فرصة لإعادة انخراط الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضات، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وشدد قرقاش على أن دولة الإمارات كانت على الدوام حريصة على دعم جهود تحقيق السلام في المنطقة، وستبقى كما كانت طوال العقود الماضية داعماً للأشقاء الفلسطينيين وقيادتهم في سعيهم لتحقيق السلام العادل والشامل.