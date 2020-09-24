أنور قرقاش: الإمارات تؤكد ريادتها في ملف تمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دخول مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص حيز التنفيذ خطوة إيجابية جديدة في مسيرة تمكين المرأة في الإمارات. وعلق معاليه بالقول: إن خطوات بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها تعززها المساواة والعدالة.

وقال عبر «تويتر»: «دخول مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بشأن مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص حيز التنفيذ خطوة إيجابية جديدة في مسيرة تمكين المرأة في الإمارات، خطوات بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها تعززها المساواة والعدالة، والإمارات تؤكد ريادتها في ملف تمكين المرأة».