وطن السعادة داعم للمرأة

بدرية الكسار (أبوظبي)

أكدت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أهمية التعديلات في القانون الذي يساهم في حماية المرأة وصونها والتوازن بين الجنسين، وتشجيعها على الانخراط في العمل في القطاع الخاص.

وأضافت: «إن مساواة أجور النساء بالرجال تسهم في تحسين بيئة العمل لدى النساء، وينعكس ذلك على القطاع الخاص، ليصبح بيئةً جاذبة في استقطاب المرأة وتمكينها من العمل في مجالات مختلفة، حيث تتنوع وظائف المرأة في القطاع الخاص من موظفة إلى مديرة ورئيسة قسم في مختلف التخصصات الإدارية والصحية والفنية».

وأكدت الرميثي أن دولة الإمارات حريصة دائماً على توفير المساواة والفرص المناسبة للمرأة للعمل في قطاعات مختلفة المجالات، خاصة تمكينها في المجال الاقتصادي، مضيفة أن قانون العمل ينص على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس المهام في العمل، وهذا يضمن حماية حقوق المرأة لما لها من قيمة في البناء المجتمعي، وفي وطننا المعطاء. كما أن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يشجع المرأة على الانخراط في مجالات القطاع الخاص المختلفة، ويكفل حمايتها ومساواتها بأخيها الرجل، وهذا القرار يؤكد ريادة الدولة في التوازن بين الجنسين، ويعزز ثقة القيادة بدور المرأة، ويسهم في رفع معنوياتها لمزيد من الإبداع والابتكار والإنجاز في عملها وخدمة أسرتها ومجتمعها.

وقالت الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «المرأة في الإمارات تحظى بالعديد من المميزات والحوافز التشجيعية في مختلف القطاعات. وإن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمساواة أجور النساء بالرجال، يكفل حمايتها ومساواتها بالرجل، فهي تقوم بأداء وظيفتها مثل الرجل».

وأضافت أن هذا المرسوم يؤكد مدى حرص القيادة على توفير فرص عمل متساوية في القطاع الخاص الذي يتميز باتساعه وتنوعه في دولة الإمارات، وهذا سيشجع الكثير من العناصر النسائية على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، ما يرفع نسبة مساهمة المرأة في هذا القطاع المهم.