ريادة في تمكين المرأة

آمنة الكتبي (دبي)

قالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن دخول المرسوم حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، يمثل خطوة مهمة تعكس الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة، وريادة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة التنمية المستدامة. وأضافت أن هذا التشريع يشكل علامة مضيئة في مسيرة وطن الإنجازات، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مشاركة وحضور المرأة الإماراتية في القطاع الخاص الذي يزخر بالفرص الواعدة التي تواكب توجهات وطموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة نحو مستقبل مزدهر ومشرق، يضمن تكافؤ الفرص للجميع في وطن الفرص الإمارات. وأشارت المنصوري إلى أن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، للمرأة الإماراتية، إضافة إلى إطلاق سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 «تمكين.. مشاركة.. ريادة» للحفاظ على استدامة إنجازات المرأة والاستمرار في بناء قدراتها، أسهمت في تعزيز حضورها في الوظائف والقطاعات الحيوية كافة.