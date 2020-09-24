بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تدرج نوعاً جديداً من الحرمل ضمن برامج الحفظ والإكثار

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بإكثار النوع الجديد من نبات الحرمل الذي أعلنت الهيئة عن اكتشافه مؤخراً، وإدراجه ضمن برامج حفظ وإكثار النباتات المحلية المهمة التي تديرها الهيئة ضمن مشتل النباتات التابع لها في منطقة الظفرة.

وقد سجلت الهيئة النوع النباتي الجديد من نبات الحرمل (Peganum harmala)، وذلك لأول مرة في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يختلف اختلافاً تاماً عن النوع المشابه له والشائع في الدولة، الذي يسمى أيضاً في اللهجة المحلية بالحرمل (Rhazya stricta) والمتواجد في مناطق شرقي العين، والعديد من الإمارات الأخرى. وتكمن أهمية تسجيل هذا النوع الجديد من خلال إضافة الجنس (Peganum) كجنس نباتي جديد للدولة، إضافة للنوع (Peganum harmala)، الأمر الذي يزيد من أهمية التنوع النباتي للدولة، حيث يعتبر النوع الجديد من النباتات المميزة للمناطق الجغرافية الحيوية لأقاليم الصحراء العربية والإقليم السندي- الصحراوي، وصولاً للمناطق الجافة من حوض البحر المتوسط وشرقي القوقاز.

وأشارت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: «أنه ووفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد، ستقوم الهيئة بمراقبة مناطق انتشار نوع الحرمل الجديد بشكل دوري، كذلك جمعه وحفظه وإكثاره ضمن مشتل النباتات التابع للهيئة، فضلاً عن التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة والجامعات، كونه من النباتات الطبية البرية الهامة الموثقة عالمياً. كما سيتم توثيق هذا النوع ضمن قواعد البيانات على مستوى الإمارة والدولة، وجمع عينات تصنيفية وإضافتها ضمن معشبة النباتات البرية للهيئة».

ونبات الحرمل Peganum harmala، هو نبات عشبي معمر، سيقانه متعددة قائمة ومتعرجة يصل طولها من 30-60 سم، وتتميز أوراقه بأنها متناوية شديدة التفصص ومقسمة إلى أجزاء ضيقة الأزهار مفردة بيضاء، ويعطي ثماراً ثلاثية المصاريع كروية الشكل بها بذور سوداء صغيرة. وينمو هذا النبات برياً في معظم بلدان الوطن العربي، خاصة في المناطق الصخرية في البيئات ذوات المطر الوفير نسبياً، كما ينمو في كثير من بلدان البحر الأبيض المتوسط. وفي إمارة أبوظبي يتنشر هذا النوع في محمية الحبارى بين منطقة المرزوم ومدينة زايد.