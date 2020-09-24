بلدية الظفرة تنفذ مشاريع صيانة للطرق

ايهاب الرفاعي (الظفرة )

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مجموعة من مشاريع تطوير وصيانة الطرق الداخلية والبنية التحتية، في كافة مدن منطقة الظفرة بمدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، وذلك ضمن خطط البلدية التطويرية، لتوفير الصيانة المستمرة لكافة الطرق الداخلية، بهدف الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، والمحافظة على المظهر العام للمدينة.

وتنفذ البلدية مشاريع صيانة الطرق الداخلية بشكل جزئي، وفق خطة مدروسة لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتكثيف العمل في غير أوقات الذروة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الأعمال داخل الشوارع الداخلية والرئيسة، وعدم وجود أي اختناقات أو تأثير للحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية، وتضمنت المشاريع أعمال الصيانة الشاملة والترميمات، وإعادة تأهيل وتحسين الطريق الرئيسة بهدف رفع كفاءة وأداء مكونات البنية التحتية، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي. ويتم تنفيذ صيانة الطرق الداخلية وفق دراسة شاملة تضمنت 5 مراحل رئيسية، وهي عمل مسح شامل لجميع المناطق والمواقع، التي هي بحاجة إلى صيانة وتحسين الطرق الداخلية. وتحديد نوع المعالجة المطلوبة لصيانة وتحسين الطرق، ومسح للمناطق والأحواض الواردة بشأنها مشوهات عبر نظام التفتيش المتنقل (MIMS)، بالإضافة إلى إصدار أوامر عمل موقعية لتطوير وتحسين الطرق حسب الأولويات، واستكمال تنفيذ خطة تحسين وتطوير الطرق الداخلية، ضمن مخصصات العام المقبل.

وتضمنت الأعمال صيانة الكربستون والأرصفة والمناطق المتضررة، وتحسين الطرق الرئيسة والفرعية للأراضي السكنية والدوارات، بالإضافة إلى تركيب وإعادة تأهيل وصيانة اللوحات الإرشادية المرورية.