بلدية العين تقف على احتياجات ومقترحات أهالي «ناهل»

العين (وام)

نظمت بلدية مدينة العين الملتقى السكاني الافتراضي لأهالي مدينة ناهل 2020 بمشاركة دائرة الصحة في أبوظبي للوقوف على احتياجات ومقترحات الأهالي وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم. حضر الملتقى الذي أقيم مساء أمس الأول عن بُعد، من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئية المهندس علي خليفة القمزي المدير العام لبلدية مدينة العين، والدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة، وعدد من المديرين التنفيذيين للبلدية، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية المعنية وأهالي مدينة ناهل. وتم خلال الملتقى استعراض المشاريع المنجزة ضمن خطة تطوير مناطق القطاع، والاحتياجات المجتمعية للسكان مع إفادات الجهات المعنية بشأنها، للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة. وقال علي خليفة القمزي إنه على الرغم من تحديات جائحة «كوفيد- 19» استمرت بلدية مدينة العين في التواصل مع المتعاملين وسكان المدينة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين والمشاريع الخدمية المختلفة التي تخدم سكان المناطق في مدينة العين. وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تحقيق التواصل الفعال مع السكان، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، سعياً للارتقاء بمستوى خدمات البلدية وخدمات الجهات الأخرى المقدمة للمجتمع بمدينة ناهل، من خلال تحسين وتطوير الخدمات والمشاريع الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تحديد وحصر احتياجات السكان، والتعرف عليها عن قرب سعياً لتلبيتها بما يتوافق مع أسس الارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات بما يعزز جودة الحياة ويسهم في إسعاد ورفاهية المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال الكعبي أن توجيهات القيادة الرشيدة واضحة في توفير وتلبية الاحتياجات الضرورية لكافة أفراد المجتمع في المجال الصحي بإمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير الخدمات الصحية والعلاجية عبر المراكز الصحية الشاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمنظومة القطاع الصحي. وأوضح أن دائرة الصحة ستقوم بدراسة احتياجات مدينة ناهل وتوفيرها، وفي مقدمتها رفع دراسة لإنشاء عيادة وصيدلية إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاعتمادها، لتخدم أهالي المنطقة من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة التي تساهم في تعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع في إمارة أبوظبي. وشملت المشاريع الخدمية لمدينة ناهل إنشاء وإنجاز 3 حدائق مصغرة، وإعادة تأهيل حديقة ناهل العامة التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 99 %، وأيضاً إنشاء حديقة ناهل لأصحاب الهمم التي لاتزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الإعلان عن رفع دراسة لإنشاء عيادة صحية وصيدلية لأهالي مدينة ناهل إلى الجهات المختصة لاعتمادها، وستخدم العيادة أهالي المنطقة وذلك لتوفير أفضل الخدمات الصحية التي تساهم في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، مع تنفيذ مشاريع خدمية أخرى تلبي احتياجات ومتطلبات الأهالي، والتي تعزز جودة الحياة في مدينة ناهل.