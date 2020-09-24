خالد بن محمد بن زايد يتلقى أولى جرعات لقاح «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أمس، خلال زيارته لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح كوفيد-19 للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في الإمارة، بعد أن أجازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة الأسبوع الماضي استخدام اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.

خالد بن محمد بن زايد يستمع لشرح حول إجراءات اليوم الأول لإعطاء لقاح «كوفيد ـ 19» للكوادر العاملة بالقطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول

وتقدم سموه، دعماً منه للبرنامج وتشجيعاً لكوادر القطاعات الحيوية، لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم، والذي يعد في مقدمة أولوياتها.

وقد أثبتت التجارب التي أجريت في الدولة وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس.

وسيتيح استخدام لقاح كوفيد-19 الحفاظ على الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وهو أحد السبل التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.