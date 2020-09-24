«الداخلية» تقف على التجربة الصينية في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (وام)

نظمت لجنة تفعيل التعاون بوزارة الداخلية ورشة عمل افتراضية، مع وزارة الأمن العام الصينية عبر تقنية الاتصال المرئي، لتبادل أفضل التجارب والممارسات، ومناقشة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

وتم خلال الورشة استعراض الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة جائحة كورونا، والإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة الموظفين والأمن العام وسلامة المجتمع.

واستعرض الجانب الصيني تجربتهم في مجال مواجهة جائحة كورونا، وسبل تعزيز التعاون الدولي بين وزارة الداخلية وجمهورية الصين.

شارك في الورشة من جانب وزارة الداخلية العميد الدكتور علي سنجل من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة رئيس لجنة الجاهزية واستمرارية الأعمال بالوزارة والعقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي.

وشارك من جانب وزارة الأمن العام الصينية ليا وجين رونغ المدير العام لمكتب التعاون الدولي، ويانغ دونغ وي نائب المدير العام لمكتب التعاون الدولي، ولي يان هونغ مدير إدارة شؤون آسيا وأفريقيا بمكتب التعاون الدولي وعدد من المسؤولين بوزارة الأمن العام. ولفت العميد الدكتور جمال فارس رئيس لجنة تفعيل التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والجرائم بكافة أشكالها وصورها. وأكد الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الأمن العام الصينية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين والاستفادة من تجاربها في مجال مكافحة الجريمة.

وأكد ليا وجين رونغ حرصه على توطيد وتعزيز العلاقات بين الصين والإمارات في مجال مكافحة فيروس كورونا وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.