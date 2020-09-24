الحبس شهراً والغرامة 50 ألف درهم لنشر معلومات غير صحيحة عن الحجر الصحي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة نقض أبوظبي بتأييد حكم محكمة الاستئناف في قضية متهم أخلّ بالأمن والنظام العام مستخدماً الشبكة المعلوماتية ونشره لمعلومات غير صحيحة عن الحجر الصحي المفروض عليه، وأمرت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وتغريمه 50 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة الإخلال بالأمن والنظام العام مستخدماً الشبكة المعلوماتية والإنترنت عند ارتكاب الجريمة بأن نشر عبر موقع «سناب شات» من خلال حسابه معلومات غير صحيحة عن الحجر الصحي المفروض عليه، مطالبة بمعاقبته وفقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً، بإدانته عما أسند إليه ومعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 10 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم نهائياً مع الغرامة بالرسوم. واستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وقضت بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف ضده لمدة شهر وتغريمه 50 ألف درهم وتأييده في فيما عدا ذلك.