100 جهاز إنعاش لإنقاذ حالات توقف القلب

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن إدخال 100 جهاز متطور للإنعاش القلبي الرئوي، لإنقاذ حالات توقف القلب، بتكلفة 5 ملايين درهم، مشيرة إلى أنها تلقت يوم أمس 50 جهازاً كدفعة أولى، فيما يتم تزويدها بالـ50 جهازاً الأخرى آخر شهر نوفمبر المقبل.

وتسلمت «إسعاف دبي» الأجهزة الجديدة من عائلة إماراتية دعمت بها خط الدفاع الأول في المؤسسة، كمبادرة وطنية تأتي في إطار الالتزام بمسؤولية القطاع الخاص تجاه الوطن، لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19»، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده.

وأعلنت المؤسسة، في مؤتمر صحفي، عن إدخال الأجهزة الجديدة، إلى قائمة الأجهزة والمعدات الخاصة بإسعاف دبي، وقالت إنها تستهدف تزويد جميع سيارات الإسعاف التابعة لها، والبالغ عددها 114 سيارة، بهذا النوع من أجهزة الإنعاش القلبي، ضمن خطتها لتزويد أسطولها الإسعافي بأحدث الأجهزة والمعدات الإسعافية بالعالم. ومن ناحيتها، أكدت العائلة الإماراتية التي رفضت الكشف عن هويتها، أن إطلاق المبادرة جاء انطلاقاً من الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، لضمان سلامة وأمن كافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فضلاً عن التأكيد على الشراكة المتينة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم.

وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر: «بدأنا على الفور تزويد كافة طواقم وسيارات الإسعاف بها، لتمكينهم من إسعاف وإنقاذ أرواح الناس، ممن يتعرضون لتوقف القلب». وأشار إلى أن هذه الأجهزة من طراز لوكاس 3 وهي الأحدث في العالم، وتستبدل الأجهزة الجديدة، الطريقة التقليدية للإنعاش القلبي الرئوي بطريقة أكثر دقة واحترافية، الأمر الذي يختصر فترة الإنعاش القلبي لحالات توقف القلب لأقل من دقيقة، كما يرفع نسب النجاة، مقارنةً بالطرق الأخرى المستخدمة.

وقال الدراي: تأتي هذه المبادرة حرصاً على حماية أرواح المتعاملين والحفاظ على حياتهم، وإنقاذ مرضى القلب، وما يتعرضون له من نوبات، أو جلطات خطيرة، أو إغماءات عميقة.

وأكد أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تلقت دعماً سخياً من كثير من أبناء الوطن، للتيسير عمل المسعفين وتسهيل سرعة استجابتهم للحالات الطارئة، وقدم شكره وامتنانه لجمعية دار البر التي ترعى مثل هذه المبادرات الخيرية الرائدة، ولكل الداعمين من أبناء الوطن المخلصين.

جهاز الإنعاش القلبي الجديد الأحدث عالمياً

وأوضح الدراي، أن تحديث معدات المؤسسة وتطوير أجهزتها الطبية، بالتعاون مع الشركاء والداعمين، يأتي في إطار تحسين قدرات المسعفين، وتيسير إنقاذ الحالات الحرجة، وتسهيل سرعة الاستجابة، وعلاج الأمراض المزمنة بطرق تتسم بالسهولة المهنية، وتتناسب مع حالات المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض الصعبة منهم، كمرضى القلب والكلى والسكري.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في إسعاد الناس وتلبية حاجاتهم، وتطبيق أفضل المعايير المعتمدة دولياً. لضمان سرعة الاستجابة وتأمين التدخل السريع لإنقاذ من تهاجمهم النوبات القلبية العنيفة، والتي تحتاج إلى الإنعاش خلال ثوان معدودة، لأنها قد تعني الفارق بين الحياة والموت.

ومن جهته، أكد محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، أن عطاء أهل الخير ودعمهم للجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمساهمة في إنقاذ مرضى القلب، وتقوية خط الدفاع الأول، يظهر مدى التكاتف والتضامن المجتمعي الذي يتمتع به الإماراتيون، ومدى حبهم لوطنهم والقيادة الرشيدة. وقال: «إن هذه المبادرة الإنسانية التنموية الطيبة ترى النور اليوم، بالشراكة والتعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي للإسعاف، وتقضي بتوفير أجهزة طبية مخصصة لمرضى القلب، وتقديمها للمؤسسة الرائدة محلياً وإقليمياً في حقل خدمات الإسعاف، ما يعكس وجهاً حضارياً خيرياً إماراتياً».

وشدد المهيري، على أهمية تضافر وتكامل الجهود في خدمة الوطن والمجتمع، وفي العمل الإنساني الخيري التنموي، الذي يكتسب أهمية خاصة وقيمة مضافة في القطاع الصحي تحديداً، لارتباطه الوثيق بحياة الناس وصحتهم وعافيتهم وسلامتهم، وصولاً إلى إسعادهم، وهي من القيم، التي تنتهجها وتتمسك بها دار البر منذ تأسيسها.

ومن جهته، قال محمد عبدالله العبود، مهندس المعدات الطبية بمؤسسة دبي لخدمات: إن «الجهاز من طراز لوكاس 3، سيصبح من الأجهزة الرئيسية في سيارات إسعاف دبي».

وأوضح أن الجهاز يقوم بعملية الضغط على الصدر أوتوماتيكياً، دون الحاجة لجهد المسعف في عملية الضغط، مشيراً إلى أنه يقوم بالضغط على صدر المريض أثناء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، بعدد وعمق ثابتين، حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية، بحيث تكون كل دورة 30 ضغطة ونفختين، ويزود الجهاز عملية الضغط على الصدر بمرحلتين، الأولى على فترات، والثانية مستمرة.

وأوضح العبود، أن المؤسسة تملك 15 جهازاً حالياً في الميدان، موزعة على الإسعافات التخصصية الخاصة بمرضى القلب والتنفس، لتغطي مختلف الأماكن في إمارة دبي.

ولفت إلى أن استلام 50 جهازاً سيرفع عدد الأجهزة إلى 65 جهازاً للإنعاش القلبي الرئوي، وسيتم توزيعها لتغطي أكبر عدد من النقاط الإسعافية، مؤكداً أن مستهدف المؤسسة هو تغطية جميع الإسعافات بهذا الجهاز خلال السنتين القادمتين.