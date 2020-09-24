زيادة طاقة مختبرات «دانة الإمارات» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

جددت مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، قسم المختبرات في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي والذي يقوم بأكثر من 5000 فحص يومياً ويخدم جميع منشآت المجموعة، والتي تتضمن مستشفى وعيادة دانة الإمارات ومراكز هيلث بلاس التخصصية ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، ليتضمن أحدث التكنولوجيا والأجهزة الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، من شركة أبوت العالمية لتمكين الأطباء والمرضى من الحصول على مئات الأنواع من الفحوصات بسرعة فائقة ودقة عالية، ما يسهم في توفير معلومات شاملة عن المريض تساعد في وضع خطط علاجية دقيقة.

ويعد مستشفى دانة الإمارات أول مستشفى في العالم يقوم بتركيب هذا المزيج الفريد الذي استثمرت فيه الشرقية المتحدة للخدمات الطبية قرابة الـ 21 مليون درهم.

وقال ماريانو جونزالز، نائب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى دانة الإمارات: إن التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية ينمو بشكل مستمر، وسيستمر بالنمو بعد جائحة كوفيد-19، وسيكون على مقدمي الرعاية الصحية مسؤولية النظر في حلول مثالية لتسهيل رحلة المريض للعلاج داخل وخارج المرافق الصحية المختلفة للمجموعة.

وقالت الدكتورة شويتا أوبال، رئيس قسم المختبرات في المجموعة: « الحلول الشاملة ستساعد في إدارة رحلة المريض من طلب الفحص وصولاً إلى النتائج مع التقليل من الحاجة إلى التدخل الإنساني، وهذا يضمن نتائج ذات جودة عالية والحفاظ على المريض بشكل عام وتقليل الوقت اللازم لإجراء مثل هذه الفحوصات».