3.5 مليون دواء لمرضى «صحة» منذ بداية 2020

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت الكوادر الصيدلانية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» 3.5 مليون دواء للمرضى منذ بداية العام الجاري، وهي تؤدي دوراً أساسياً ضمن الفريق الطبي المعالج، ويحرص الصيادلة على توفير الأدوية والعلاج اللازم للمرضى بل ويشاركون في وصف الدواء المناسب مع الكوادر الطبية، إذ أن للصيادلة والصيادلة السريريين دوراً حيوياً في تحديد أفضل الأدوية استخداماً للحالات المرضية وتفاعلاتها، والتحقق من الجرعات الدوائية مما يسهم في تعزيز التكافل بين الأطباء والصيادلة لتحقيق أفضل الخطط العلاجية والدوائية للمريض، مما يسهم في سرعة شفاء المرضى، وتقليل فترة إقامتهم في المستشفى أو مراكز العناية المركزة.

وقال الدكتور زين اليافعي مدير إدارة الصيدلة والطب المساعد في شركة «صحة» في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة الذي يُحتفل فيه في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام: إن شركة «صحة» تولي الكوادر الصيدلانية لديها والبالغ عددهم قرابة الـ 900 صيدلي، أهمية كبيرة وتتيح لهم الفرصة لتطبيق الخبرات حول أهم ما توصلت إليه البحوث والدراسات العلمية، وآخر التطورات في مجال الرعاية الصيدلانية من إدارة العلاج الدوائي والسلامة الدوائية، ويؤدون عملهم في 74 صيدلية تخدم مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين والأورام وغسيل الكلى.

وأضاف أن «صحة» عملت على الاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة وطبقت الصيدلية الذكية في معظم منشآتها الصحية، مما أسهم في تحقيق نتائج مهمة من حيث دقة صرف الأدوية، وتقليل مدة الانتظار، وانعدام الأخطاء الدوائية، إذ وصل عدد الأدوية التي تم صرفها من صيدليات «صحة» منذ بداية العام الجاري نحو ثلاثة ملايين و500 ألف دواء، فيما تم توصيل الأدوية للوصفات الطبية المعاد صرفها ووصفات التطبب عن بعد لنحو 64,000 مريض بالتعاون مع شركة توزيع، منذ بداية تطبيق مبادرة توصيل الأدوية للمرضى في شهر مارس الماضي. من جانبها قالت مارلين بيار بجاني مديرة الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لشركة «صحة» إن للصيدلي دوراً مهماً في مساعدة الطبيب في اختيار الدواء وتجنيب المريض الآثار الجانبية للدواء، فالصيدلي هو آخر من يتعامل مع المريض قبل خروجه من المستشفى، وعلى عاتقه تقع مسؤولية التأكد من مطابقة الدواء لحالة المريض، ويقوم كذلك بتوضيح كيفية استخدام الدواء للمريض وإعطائه التوجيهات اللازمة، ويقدم له التعليمات والتوجيهات، قبل مغادرته المستشفى إلى بيته.

وأضافت أن الصيدلي يحرص أشد الحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال التواصل المباشر مع المتعاملين مع الصيدليات على مدار الساعة لتوفير الدواء الذي يحتاجه أفراد المجتمع في أي وقت من الليل والنهار.

ومن جانبه قال الصيدلي محمد يوسف في صيدلية مدينة الشيخ شخبوط الطبية: إن اليوم العالمي للصيادلة يأتي هذا العام في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا، مما أدى لظهور تحديات للكوادر الصيدلانية واستحداث بعض الخدمات، منها توصيل الأدوية للمنازل والتثقيف الدوائي عبر الهاتف، مشيراً إلى أن الصيادلة كانوا على قدر المسؤولية وأدوا مهامهم ضمن خط الدفاع الأول بكل جدارة.