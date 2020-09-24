28 سبتمبر التوعية والتطعيم ضد الإنفلونزا

دبي (الاتحاد)

تطلق وزارة الصحة ووقاية المجتمع في 28 سبتمبر الجاري حملتها السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع الجهات الصحية، ولأخذ اللقاح واتباع العادات الوقائية السليمة للحد من انتشار المرض، وذلك من خلال خطة مستمرة إلى نهاية شهر يناير من العام 2021.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الحرص على تطوير المنظومة الصحية وتعزيز آليات الترصد للأمراض المعدية خاصة الإنفلونزا، إضافة لتوفير تغطية صحية شاملة باللقاح للفئات المستهدفة وتطوير مهارات العاملين الصحيين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشارها لتقليل عبء المرض الصحي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة تتخذ أقصى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المراكز الصحية أثناء فترة أخذ تطعيم الإنفلونزا خلال هذا الموسم، والذي يعتبر ضرورياً لتخفيف الأعباء على القطاع الصحي ومنحه الوقت اللازم للتركيز على مكافحة جائحة «كوفيدـ 19».