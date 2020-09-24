عام على انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

دبي (الاتحاد)

احتفل مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس بذكرى مرور عام على الإطلاق التاريخي لأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، وأول عربي على متن محطة الفضاء الدولية. فقد انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة تاريخية مثلت علامة فارقة في تاريخ الإمارات، استمرت ثمانية أيام أجرى خلالها المنصوري 16 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية على متن محطة الفضاء الدولية. وحققت المهمة التي حملت شعار «طموح زايد»، حلم الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتكون الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة المستقبل. في الوقت الذي مثّلت فيه المهمة إنجازاً كبيراً للدول العربية.

وخلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، أجرى المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون شركاء عالميين، منهم وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا»، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، ووكالة الفضاء الروسية «روزكوزموس»، ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وفي 3 أكتوبر 2019، هبطت على الأرض بنجاح، المركبة «سويوز إم إس 12»، حاملة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، بعد مهمة ناجحة استمرت لثمانية أيام.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «نحتفي اليوم بذكرى أصبحت خالدة في سجل إنجازات الإمارات، وللتعبير عن فخرنا بهذا المنجز الوطني الذي أصبح جزءاً من قصة نجاح ملهمة، وصورة نفخر بها أمام العالم. فقد أسست القيادة الإماراتية لإستراتيجية مستقبلية واضحة تهدف إلى جعل دولة الإمارات في المقدمة على الصعد كافة. وقد تأكدت فعالية هذا النهج، وما يمثله برنامج الإمارات لرواد الفضاء كأحد الركائز الأساسية لمستقبل قطاع الفضاء في المنطقة. وقد تحقق بالفعل وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء ليوثق الحضور الإماراتي لرواد الفضاء إقليمياً وعالمياً». وأضاف الشيباني: «يسهم إعداد الكوادر الإماراتية في إثراء التقدم العلمي لخدمة الإنسانية، وهو هدف بعيد المدى لمركز محمد بن راشد للفضاء نؤكد من خلاله على خطط استدامة البرنامج في قطاع الفضاء.

من جانبه قال سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: «لم يكن إنجاز الدولة بإطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، رهينة الظروف، بل هو نتاج خطة عمل طموحة وخطوات محسوبة، ولا زالت إمكانياتنا في قطاع الفضاء تنمو وتتطور بوتيرة سريعة، بما سيُضيفه رواد الفضاء الإماراتيون القادمون من زخم كبير في تعزيز طموح مهمة الإمارات في استكشاف الفضاء».

من جهته قال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي: «سعيد بالذكرى الأولى بتحقيق حلم الطفولة والذهاب للفضاء، وفخور بتحقيق حلم أبينا زايد، طيب الله ثراه، فهو أول من امتلك رؤية متكاملة لوصول الإماراتيين إلى الفضاء، وهو أيضاً من علمنا أن لا شيء مستحيل. لقد كانت المهمة مليئة بالتحديات، ولكن بفضل دعم القيادة الإماراتية الرشيدة، وجهود مركز محمد بن راشد للفضاء، نجحت المهمة وتحولت إلى مصدر إلهام وشغف دفع شباب المنطقة للاهتمام بالفضاء وعلومه. دائماً ما أتطلع إلى المساهمة في استكمال مسيرة الدولة في البرنامج ومشاركة حصيلة الخبرات والمعارف التي اكتسبناها خلال رحلتنا كرواد فضاء». وقال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، مستذكراً لحظات الإطلاق: «أتذكر لحظة انطلاق هزاع كما لو كانت بالأمس. كان شعوراً لا يوصف، كل اللحظات التي تدربنا فيها معاً كل الأوقات التي مرت علينا معاً استعداداً لهذه اللحظة، رأيتها أمام عيني. بينما كنت أشاهد هزاع ينطلق، شعرت أنني من كنت على متن الصاروخ».