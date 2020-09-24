مبادرة «الانتخاب الافتراضي» تتواصل

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد الدكتور أحمد المنصوري، المختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن دولة الإمارات تتميز بموقع عالمي استراتيجي ضمن المجتمع الدولي، نظراً لدور الدولة الفاعل في القضايا الدولية، وحرصها على الالتزام بتطبيق الأحكام والقوانين والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، إضافة إلى المشاركة السياسية البارزة في العديد من القضايا الدولية الراهنة، بهدف إحلال السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ضمن مبادرة مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي، والتي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والحياة النيابية وكذلك العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالمواد الدستورية ولاسيما التي تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات، وبما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع، عبر خبراء ومختصين.

وقال الدكتور أحمد المنصوري: وقعت دولة الإمارات العديد من الاتفاقيات الدولية، كما تحرص على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم، وهو ما تجسد مؤخراً عبر توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، والتي تؤكد على اهتمام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة، من خلال الدور السياسي والإنساني الذي جعل الدولة تكتسب مكانة مرموقة وتحظى بإعجاب واحترام دول العالم.

وأضاف: الإمارات منذ نشأتها وهي حريصة على احترام القانون وسيادته، وذلك تجسد عبر دستور دولة الإمارات وما نص عليه من مواد تعنى بالحقوق والحريات والواجبات العامة، إضافة إلى القوانين الداخلية التي تتواءم وتتوافق مع القوانين الدولية العالمية، كما حرصت الدولة على المساهمة والتعاون مع الأمم المتحدة، من خلال الاشتراك في قوات حفظ السلام، إضافة إلى العديد من المهام الدولية التي جاءت عبر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، انطلاقاً من مبادئ الدولة وثوابتها الراسخة في ضرورة العمل لأجل عالم أكثر أمناً واستقراراً.

وأشار إلى وجود العديد من الشواهد التاريخية لمواقف دولة الإمارات، منها المساهمة في تحرير الكويت مع قوات التحالف، والمشاركة في إرساء السلام بالصومال عام 1993، إضافة إلى الدور الفاعل لدعم الشعب البوسني عبر القيام بمبادرات إنسانية شاملة، إضافة إلى الجهود لتطهير لبنان من الألغام في عام 2001، والمشاركة في قوات حفظ السلام بأفغانستان لحفظ الأمن والاستقرار، والتواجد الفاعل ضمن قوات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش»، والمشاركة التاريخية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، وهي جميعاً مشاركات ترسخ من قيم الدولة الثابتة في دعم الجهود الدولية.

ولفت إلى أن الدولة ترتبط أيضاً بعلاقات قوية مع العديد من المنظمات الدولية، حيث وقعت الإمارات اتفاقيات مع 28 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، كما تجسدت أفق الشراكة مع الدول والمؤسسات الدولية عبر التعاون خلال فترة فيروس «كورونا المستجد»، وهو ما يتجسد عبر العديد من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الدولية للعديد من دول العالم، حيث تعتبر دولة الإمارات أكبر دولة مانحة، بالنظر إلى الدخل القومي، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.