ناعمة الشرهان: «وثيقة تطوير التعليم» تسهم في نهضة الأمة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، في الاجتماع المشترك بين البرلمان العربي ومعالي وزراء التعليم العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المنعقد بتقنية الاتصال المرئي أمس الأول، لدراسة مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الوثيقة التي سيتم رفعها إلى القمة العربية لإقرارها.

كما شاركت في اجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي المنعقد بتقنية الاتصال المرئي في القاهرة خلال الفترة من 21-23 سبتمبر 2020، الذي ناقش مجموعة من الموضوعات أهمها الترتيب لعقد الجلسة القادمة للبرلمان العربي، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الإدارية والمالية.

وقالت ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي تسعى من خلال وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي إلى هدف سام، يساهم في نهضة الأمة العربية واستعادة مكانتها المأمولة والمستحقة بين الأمم، من خلال تطوير وتحديث بيئة التعليم وآليات وأدوات ووسائل التعليم في العالم العربي، ومعالجة ما يواجه من مشاكل وتحديات.

وأكدت في مداخلة خلال الاجتماع المشترك الذي ترأسه معالي وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن تطوير التعليم في مقدمة أولويات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، لإيماننا بأهمية التعليم في صناعة غد أفضل يعيد إلى المعلم قيمته ودوره المقدر في بناء الأجيال، ومن هذا المنطلق وضعنا خطة عمل لتناول الموضوع، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد وثيقة عربية جامعة لتطوير التعليم في العالم العربي.

وقالت إن الوثيقة تشكل إطاراً تشريعياً عربياً مرجعياً بما تضمنته من مبادئ يمكن للدول العربية أن تستند إليها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والقضاء على الأمية.

من جانبه قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، إن البرلمان العربي أعد هذه الوثيقة إدراكاً منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، مضيفاً بأن الهدف من إعدادها هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية.