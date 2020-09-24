بلدية الشارقة توقع على وثيقة التلاحم الأسري

الشارقة (وام)

وقع ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أمس على وثيقة التلاحم الأسري لتتعهد من خلالها البلدية بدعم إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة في حملتها الأسرية السامية «الوطن أسرة» تحت شعار «الأسرة أمان - يريدها سلطان».

وقال الطريفي، إن توقيع هذه الوثيقة يجسد حرص بلدية مدينة الشارقة على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة على دعم مختلف المبادرات والحملات الحكومية التي تقوم بها مختلف الدوائر خاصة حملة «الوطن أسرة» لتقوم البلدية بدورها على أكمل وجه في دعم هذه الحملة باعتبار أن الأسرة نواة بناء المجتمع والتربية الصالحة لأبنائه، تجسيداً لمقولة صاحب السمو حاكم الشارقة «نأمل أن تعي الأسرة دورها العظيم في الحياة بغرس القيم والمبادئ والعادات الصالحة والسلوكيات القويمة وتنشئة أطفالها التنشئة الصحيحة التي تؤمن للأسرة ذاتها».

وقال الطريفي إن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً يحتذى به في دعم الأسرة وتوفير كل مقومات استقرارها وتماسكها ضمن النسيج الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة لها وتعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري وتمكين الشخصية الإنسانية وتطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة تسودها المودة والمحبة لبناء المجتمع المتحضر المتميز في كل مجالاته.