مبادرة لإعلان رأس الخيمة خالية من البلاستيك

رأس الخيمة (وام)

أقرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة تطبيق مبادرة «رأس الخيمة خالية من البلاستيك» على قطاعي المخابز والسوبرماركت كأول قطاع في الإمارة على مراحل بدأت الأولى في سبتمبر الحالي، وذلك من خلال حملاتها التوعوية عبر مختلف وسائل التواصل بالتعريف عن المبادرة، ومخاطر البلاستيك غير القابلة للتحلل.

وتمتد المرحلة الثانية للمبادرة من شهر أكتوبر، وحتى ديسمبر من العام الحالي، والتي سيتم التركيز فيها على تخفيض نسبة استخدام الأكياس البلاستيكية في قطاعي المخابز والسوبرماركت بنسبة 25%..أما المرحلة الثالثة للمبادرة، فتبدأ من يناير حتى مارس من العام 2021، وستقوم الهيئة بزيادة نسبة التقليل من استخدام الأكياس إلى 50%.

وتمتد المرحلة الرابعة للمبادرة، ابتداء من أبريل 2021 للوصول إلى نسبة 75% وفي سبتمبر من نفس العام ستكون المبادرة انتهت، وتم التقليل من استخدام نسبة الأكياس البلاستيكية في القطاعين المستهدفين بنسبة 100%. وعرض الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية خلال الاجتماع أهداف المبادرة التي تضمنت مواكبة توجهات الدولة لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية، وتقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي بمخاطر الأكياس البلاستيكية، والحد من التأثيرات السلبية لها على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة.