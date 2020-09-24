إنجاز 89% من «سفاري الفيلة» في العين

محمد البلوشي (العين)

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع «سفاري الفيلة» بحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين 89%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في متنزه الزواحف 87%. وأشاد غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، خلال جولة بالمشروعين بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل رغم ما تمر به الدولة والعالم من ظروف طارئة لانتشار فيروس «كوفيد-19»، منوهاً إلى دور هذه الجهود في الارتقاء بمستوى الخدمات والتجارب التي تقدمها الحديقة لمرتاديها. وقال: «قطعنا شوطاً كبيراً وناجحاً في مشاريعنا الرأسمالية المستقبلية، وذلك بفضل الدور الداعم الذي تقدمه حكومة أبوظبي للمؤسسات في تعزيز وتسهيل المشاريع السياحية والثقافية على مستوى الإمارة، ودفع عجلة التنمية والتطوير التي تمثل نقلة نوعية على الخريطة السياحية لإمارة أبوظبي والشرق الأوسط»، متوجهاً بالشكر لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» على حرصها وسعيها لإدارة وتشغيل مشاريع حديقة الحيوانات في العين التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة البرية، والمحافظة عليها، وتقديمها كوجهة سياحية وثقافية وتعليمية في دولة الإمارات والعالم ضمن أفضل الممارسات المؤسسية.

غانم الهاجري وعدد من الإعلاميين خلال الجولة في مشروع «سفاري الفيلة» بحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين

ويقدم «سفاري الفيلة» الحياة البرية الأفريقية بجميع مكوناتها الطبيعية في تجربة فريدة على مستوى المنطقة، ويمتد مساحة 23.77 هكتار، ويشمل مرافق تعليمية ومقاهي ومطاعم وخدمات عامة واستراحات وبرج مراقبة بارتفاع ثمانية أمتار يتيح للزائر الاستمتاع بمشاهدة الحياة البرية الأفريقية عن بُعد، بالإضافة إلى مسرح وممرات ومسارات مؤمنة لسلامة الزوار، ومناطق رعي وبحيرات الفيلة وغيرها.

وسيتيح متنزه الزواحف الذي بلغ الإنجاز فيه 87% فرصة مميزة للزوار لمشاهدة أكبر الزواحف تنوعاً في العالم، في تصميم مذهل مستوحى من نمط مصادفة السلحفاة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 11.533 متراً مربعاً، تضم 80 نوعاً مختلفاً من عائلة الزواحف من جميع أنحاء العالم بإجمالي 600 حيوان، مع تجارب ومعارض داخلية وخارجية مثل المناطق السبع التي تشمل المغامرة الآسيوية والأمازون المذهل والأوديسة الأفريقية وجزر في خطر وبانوراما الغابات الاستوائية، وصحارى العالم وعجائب البيئة العربية، بالإضافة إلى واحة الدخول، وحديقة لعب السلحفاة، وحديقة الحياة القديمة التي تقدم نموذجاً مدهشاً من هياكل عظمية للديناصورات في الصحراء الرملية، ومعارض السلاحف والزواحف، ومعرض تنين كومودو.