«ناشئة الشارقة» تختتم «التحريك الرقمي»

الشارقة (وام)

اختتمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «التحريك الرقمي باستخدام تطبيقات الهاتف» الذي هدف إلى توفير منصة مثالية للأفكار الإبداعية لمنتسبيها المهتمين بمسار الفنون.

وقال أحمد عبيد الصريدي المنتسب إلى مركز ناشئة دبا الحصن إن برنامج «التحريك الرقمي باستخدام تطبيقات الهاتف» برنامج متميز تعلمنا من خلاله مهارات استخدام تطبيقات التحريك المتوافرة على الهاتف المحمول، والتي ساعدتنا في تعلم فن رسم الشخصية بأبعاد مختلفة وتحريكها وكيفية صنع فيديو متحرك من الرسومات يبرز شخصية المنتسب الفنية باستخدام التأثيرات المختلفة، كما ساعد البرنامج في تعلم مهارات التفكير الإبداعي، وكيفية إضافة قيمة جمالية لأعمالي الفنية.