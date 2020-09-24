ضمن تفاهم بين «التربية» و«كانون».. الارتقاء بمهارات الطلبة في التصوير

دبي (وام)

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع شركة «كانون الشرق الأوسط»، بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرقمي والفنون البصرية وفق أرقى القواعد والمعايير المتبعة في هذا المجال، حيث ستتولى شركة كانون تدريب الطلبة على يد أمهر خبرائها في مجال التصوير الفوتوغرافي.

ووفقاً للمذكرة تنفذ كانون برامج تدريبية «افتراضية أو واقعية» للطلبة في مجال التصوير الفوتوغرافي لتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم الابتكارية في هذا المجال وإعداد محتوى البرامج التدريبية للطلبة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وإعداد اختبارات تقييم المستوى المعرفي للطلبة بعد إتمام برامج «كانون» التدريبية، وإقامة معارض لمنتجات «كانون» مخصصة للطلبة في مجال التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب تنظيم معسكرات طلابية متخصصة في مجال التصوير، فضلاً عن عقد مسابقات تنافسية.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال مجمل شراكتها إلى الارتقاء بمهارات الطلبة في شتى المجالات الإبداعية، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على مسيرة الطلبة العملية في المستقبل، حيث أفردت الوزارة اهتماماً كبيراً لصقل مواهب الطلبة وتلبية ميولهم على اختلافها بما يواكب توجهات وزارة التربية والتعليم وخططها الأكاديمية والمهارية لطلبة المدرسة الإماراتية.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع شركة كانون جاءت حصيلة تعاون ممتد منذ سنوات حيث تعاونت الشركة مع الوزارة في العديد من البرامج انسجاماً مع برامج الوزارة المعنية بالفنون البصرية. وفي إطار الاتفاقية، استضافت كانون مخيماً صيفياً للتصوير الفوتوغرافي بمشاركة 87 طالباً بهدف صقل مهاراتهم في التصوير وتعزيز فهمهم للفنون البصرية، وتضمن المخيم ثماني جلسات.