عروض وفعاليات بدبي احتفالاً باليوم الوطني السعودي

دبي (وام)

تقدم دبي العديد من العروض الترويجية والأنشطة والفعاليات العائلية الترفيهية احتفالاً باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.

ويشكل اليوم الوطني السعودي مناسبةً للاحتفال في دولة الإمارات، حيث يشارك السكان أجواء السعادة والبهجة مع مواطني السعودية، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية وتجارب التسوق التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الراغبين في الاحتفال بالمناسبة اختيار الهدايا، التي تناسب أذواقهم، والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات والأنشطة الترفيهية في مختلف المتاجر ومراكز التسوق والمعالم والوجهات الشهيرة في دبي.