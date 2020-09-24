«الغويفات» يحتفي بالأشقاء

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

زينت بلدية منطقة الظفرة مبنى منفذ الغويفات الحدودي باللون الأخضر والأعلام والشعارات، ابتهاجاً باليوم الوطني السعودي، بهدف استقبال ومشاركة الأشقاء السعوديين القادمين والمغادرين عبر منفذ الغويفات الحدودي فرحتهم، وتهنئتهم باليوم الوطني، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة، وضمن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وثـمّن عدد من الزائرين السعوديين مبادرة الإمارات الأخوية معبريين عن سعادتهم بهذه الأجواء الاحتفالية الصادقة وحسن الاستقبال والحفاوة البالغة والتكريم من قبل الشعب الإماراتي الأصيل وقيادته الرشيدة، وهو ما يعكس مدى الحرص على توثيق أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين ومدى ومتانة عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية، وحرص البلدين الشقيقين على تقديم نموذج يُحتذى في العمل على المزيد من توثيق أواصر الإخاء والروابط التي تجمع الشعبين السعودي والإماراتي معاً.