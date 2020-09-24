بشير المحيربي: تجسيد علاقات استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، في تصريح بالمناسبة: «نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة، قادةً وشعباً، باليوم الوطني السعودي الـ90. ونشاركهم أفراحهم التي هي أفراحنا، حيث تشارك دولة الإمارات بمختلف أطيافها فرحة المملكة بهذا اليوم، تجسيداً للعلاقات الأخوية الاستثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تجلت أيضاً في شعار ’السعودية والإمارات.. معاً أبداً‘ للتأكيد على مدى عمق العلاقات الثنائية بينهما». وأضاف أن الروابط الأخوية التاريخية بين قيادتنا الرشيدة والقيادة السعودية الحكيمة، ساهمت في تعزيز العمل على المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رخاء وسعادة كلا الشعبين، وتعزيز عملية الاستقرار في المنطقة ككل.