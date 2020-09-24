حظر تنفيذ أي أعمال في حرم الطريق بدون تصريح مروري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتباراً من 1 أكتوبر2020، تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والخدمات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية، وتجنب تعرض الجمهور من مستخدمي الطرق والعاملين في التحويلات المرورية للمخاطر.

تبدأ المرحلة الأولى بتطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي، على أن تدخل هذه اللائحة حيّز التطبيق في منطقتي العين والظفرة بداية العام المقبل.

وتنظم اللائحة العمل بحرم الطريق، فيما يتعلق بأعمال التحويلات المرورية في الإمارة، كما تحدد اللائحة القواعد التنظيمية والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال، وتتضمن المخالفات والغرامات.

ووفر المركز نظاماً إلكترونياً بهدف تسهيل وتسريع إجراءات العمل، وقد بدأ الاستخدام الفعلي له منذ شهر يناير 2019، حيث يمكن النظام المعنيين من التسجيل الإلكتروني، وتقديم ومتابعة الطلبات، واستلام تصاريح التحويلات المرورية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل.

وقد نصت اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية على فرض غرامات مالية على المخالفين، وحظرت تنفيذ جميع أنواع الأعمال، ضمن حرم الطريق، من دون الحصول على تصريح مروري لتجنب تعرض أفراد المجتمع للخطر، أو التسبب في الإضرار بالخدمات والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

كما نصت اللائحة التنظيمية على أنه يجوز في الحالات الطارئة للجهات المختصة، القيام بالأعمال ضمن حرم الطريق، قبل إصدار التصريح المروري من مركز النقل المتكامل، شريطة إبلاغ المركز فور البدء بتلك الأعمال، والتقدم بطلب الحصول على التصريح المروري خلال مدة أقصاها (24) ساعة من بدء الأعمال.

هذا، ويقوم المركز بإصدار تصاريح التحويلات المرورية بعد حصول الجهات المعنية على الموافقات وشهادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال الطرق والخدمات ضمن حرم الطريق، وذلك طبقاً لدليل أبوظبي لمناطق العمل في إمارة أبوظبي، والإجراءات المتبعة والشروط والأحكام الواجب الالتزام بها.

وشدد المركز على أن العمل في حرم الطريق من دون تصريح تحويلة مرورية، يُعد إجراءً غير قانوني يعرض سلامة الجمهور للخطر، مشدداً على أنه يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل يؤثر على السلامة والحركة المرورية ضمن حرم الطريق، بما فيها عمل تحويلة مرورية، إلا بموجب تصريح مروري مسبق من مركز النقل المتكامل، بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.