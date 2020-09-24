الموروث التاريخي لشرطة أبوظبي بلغة الإشارة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مجلساً افتراضياً بعنوان «تاريخ الموروث الشرطي لشرطة أبوظبي» ترجم إلى لغة الإشارة تزامناً مع اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وبمشاركة عدد من كبار الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي وأصحاب الهمم.

واستعرض الإعلامي حميد عبد الله المزيني الباحث في تاريخ شرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بالموروث الشرطي، وتعريف المجتمع به منذ بداية تأسيس ونشأة شرطة أبوظبي منذ العام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم ومسيرة الإنجازات التي حققتها.

وأشار إلى دور شرطة أبوظبي في نشر التوعية بالموروث الشرطي، والتعريف بالثقافة الإماراتية، والأزياء القديمة والدوريات التي استخدمت في شرطة أبوظبي، من خلال المشاركة بها في المعارض والمهرجانات التراثية ومجالس الفكر والمحافل المختلفة لنشر الوعي المجتمعي والأمني بالتراث ليبقي في ذاكرة الأجيال. وأكد أهمية المحافظة على الموروث الشرطي، والذي يعد جزءاً أصيلاً في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة، لافتاً إلى أنه أسهم بصورة فاعلة في تنشئة جيل واع يمتلك فكراً، ويبرز سجلها في الحفاظ على المنجزات الوطنية والمعالم الحضارية والتاريخية.