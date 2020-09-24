«مدني أم القيوين» يطلق «تحدي الـ 100 يوم»

سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين مبادرة «تحدي الـ 100 يوم»، ضمن المسرعات الحكومية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف الحد من الإصابات والوفيات في المواقع الإنشائية بمختلف مناطق الإمارة.

وأكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن المبادرة جاءت من أجل الحفاظ على سلامة العمال، ونشر اشتراطات الوقاية والسلامة من الحوادث في الأماكن الإنشائية، وتوعية أصحاب الشركات والعمال بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن المبادرة تركز على تحقيق جودة الحياة في مجال السلامة بموقع العمل، وتعتبر من المبادرات المجتمعية التي تتشارك فيها مختلف الجهات، للمساهمة في المحافظة على الأفراد من المخاطر كافة.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات الاستراتيجيين، لتحديد التحديات وفرص التحسين وخطة العمل، وتشكيل فريق عمل من أجل تحقيق المستهدفات المطلوبة بحلول ابتكارية ذكية، لافتاً إلى إن المسرعات الحكومية التي أطلقتها الحكومة الرشيدة عام2016، هي أول مسرعات حكومية في العالم، وهو نهج حكومي جديد لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ويقوم منهج المسرعات على أساس تسريع تحقيق النتائج من خلال حلول ابتكارية بفترة زمنية قصيرة، ومن ثم الانتقال لمرحلة الاستدامة والهادفة إلى الاستمرار بتحقيق المستهدفات الطموحة.

وقال العقيد الدكتور سالم بن حمضه: المبادرة تضم 8 جهات من الجهات الحكومية والمحلية بالإمارة، مؤكداً ضرورة التزام أصحاب شركات البناء بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية للعمال في المواقع.