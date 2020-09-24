«أطفالك.. أمانة ومسؤولية» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات مبادرة «أطفالك.. أمانة ومسؤولية»، ضمن فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الرابعة لعام 2020، والتي تأتي ضمن خطة حملات التوعية المرورية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، تجسيداً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية لقطاع المرور، والمتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً للمساهمة في تعزيز الوعي المروري لدى شرائح المجتمع كافة.

وتهدف مبادرة «أطفالك.. أمانة ومسؤولية» إلى تعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين، خاصة أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة أطفالهم وطلاب المدارس من أخطار الحوادث المرورية وحوادث الدهس التي يتعرض لها الأطفال نتيجة عدم الانتباه والإهمال.

كما تهدف إلى إلقاء الضوء على بعض الممارسات الخاطئة والخطرة، والتي تعتبر خطراً كبيراً على سلامة الأطفال أثناء وجودهم في المركبات، والتي يلجأ إليها بعض أولياء الأمور من باب التدليل والترفيه لأطفالهم وحبهم لهم.