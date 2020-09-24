قرقاش يبحث مع المبعوث الدولي بيدرسون الوضع في سوريا

بحث معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع جير بيدرسون المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا تقدم العملية السياسية في سوريا وسبل إرساء دعائم الاستقرار بها.

وأكد معاليه، خلال اتصال هاتفي مع بيدرسون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وشدد على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه المرحلة الحرجة وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية ومنع التدخلات الإقليمية في الشأن السوري.

واتفق معاليه مع بيدرسون على أهمية تنشيط الأمم المتحدة لجهود الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد للأزمة السورية. وأكد دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الدولي.