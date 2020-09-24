مخالفة أكثر من 1672 شخصاً غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية بأبوظبي

حرر قسم الشرطة السياحية 1672 مخالفة خلال شهرين بحق غير الملتزمين بإجراءات الوقاية الاحترازية من انتشار فيروس كورونا في مراكز التسوق التجارية والشواطئ شملت المخالفات عدم ارتداء الكمامات وعدم مراعاة التباعد الجسدي، علاوة على التجمعات.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تطبيق القانون وقرارات النائب العام في التزام الجمهور بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع. وأهابت شرطة أبوظبي بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والتحلي بروح المسؤولية.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض «كوفيد- 19»، حرصاً منها على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات ودعم الجهود الحكومية في الدولة لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد- 19».



