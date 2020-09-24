رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عمرو سيسوكو امبالو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة إلى معالي نينو جوميز نبيام رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.