أعلام السعودية تزين سماء أبوظبي

أبوظبي (وام)

قدم فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي عروضاً جوية مختلفة على كورنيش أبوظبي، مروراً على سفارة المملكة العربية السعودية بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وذلك تعزيزاً لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي، وشارك الفريق بسبع طائرات من نوع ايرماكي «MB339»، التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية، يقودها نخبة من الطيارين المحترفين، ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.