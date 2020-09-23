«الاتحاد للطيران» تهنئ المملكة قيادة وشعباً

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني التسعين، وتهنئ المملكة الشقيقة قيادة وشعباً بهذه المناسبة العزيزة.

واحتفاءً بالمناسبة، قدّمت الشركة رسماً تصويرياً للمحطات التي زارتها طائرتها بوينغ 787-9 حاملة تصميم وشعار المملكة مع عبارة «اختر المملكة العربية السعودية»، انطلاقاً من رحلتها الأولى إلى الرياض في 23 سبتمبر العام الماضي 2019.

وقال أحمد القبيسي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي والشؤون الحكومية والدولية في مجموعة الاتحاد للطيران: «يحتفي التصميم المستوحى من تراث المملكة العربية السعودية الشقيقة بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتُعدّ السعودية سوقاً رئيسية هامة بالنسبة للاتحاد، وتتمتع الشركة بروابط قوية مع الخطوط السعودية ممثلة باتفاقيات المشاركة بالرمز، وبرنامج الصيانة الموسّع الذي نحظى به عبر ذراع المجموعة الهندسي، الاتحاد الهندسية».

وأضاف: «رهناً بتخفيف القيود على السفر وإعادة فتح الحدود، تتطلع الاتحاد للطيران إلى استئناف خدماتها إلى المملكة اعتباراً من أكتوبر المقبل، ومد جسورها الجوية بين أبوظبي والرّياض وجدّة والدمّام». وزارت طائرة الشركة التي ازدانت بالزخارف الإسلامية والخط العربي وبألوان العلم السعودي، 46 وجهة حاملة نحو 74 ألف ضيف، بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 4.500 طن من البضائع عبر 421 رحلة. وخلال العام الماضي 2019، تمكّنت الاتحاد من تشغيل 8.404 رحلة ركاب حاملة 1.3 مليون ضيف بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.