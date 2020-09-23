90 دورية لـ«شرطة أبوظبي» تتزين بأعلام الإمارات والسعودية

أبوظبي ( الاتحاد)

زينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 90 من دورياتها الشرطية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الإمارات والسعودية، وشعار «معاً أبداً».

وثمّن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين التي تعد نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة إلى المملكة شعباً وقيادة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنية دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية.

كما احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة مع خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، والنقطة الأمنية في غنتوت.

وأشاد المشاركون بهذه المناسبة الغالية مثمنين عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين، قيادة وشعباً.

وتم توزيع الورود، وأعلام البلدين الشقيقين والهدايا الرمزية على الأطباء ورجال الشرطة في النقطة الأمنية بمنطقة غنتوت.