محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات والسعودية.. معاً أبداً

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة مشتركة «بالفيديو» للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة مصاحبة للفيديو على حساب سموه على «تويتر»: «رسالتي وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً في يومهم الوطني المجيد... أدام الله مجدهم وعزهم وأدام أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً».

وأضاف سموه في رسالته الصوتية: «أخواني الشعب السعودي العزيز، أبارك لكم وأبارك لقيادتكم الرشيدة، الملك سلمان «حفظه الله» وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أبارك لكم اليوم الوطني المجيد، شعبنا يحتفل اليوم معكم، ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويديم عليكم عزكم ومجدكم».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة مصاحبة للفيديو على حساب سموه على «تويتر»، خادم الحرمین الشریفین وولي عهده والشعب السعودي الشقیق، بمناسبة الیوم الوطني، وقال سموه: «90 عاماً من الإنجازات الحضاریة، والمواقف التاریخیة في دعم القضایا العربیة والإسلامیة.. علاقات الإمارات والسعودیة كانت ولا تزال، وستظل نموذجاً للأخوّة والمحبة والتوافق والمصیر الواحد».

وجاء في رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الصوتية: «أهلنا وأخواننا في المملكة العربية السعودية، كل عام وأنتم بخير وعز وتقدم في يومكم الوطني الـ90، مسيرة وطن مباركة يرعاها خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله»، وإنجازات مشهودة يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، أخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة، لأننا شعب واحد ومصير واحد، عزكم من عزنا، وفرحتكم من فرحتنا، الإمارات والسعودية يجمعهما تحالف قوي وشراكة عميقة، وروابط داخلية، أدام الله الخير والبركة، على أرض الحرمين الشريفين، والأخوّة بين الشعبين الشقيقين، حفظكم الله».

تضمن الفيديو المنشور على حسابي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على «تويتر» لقطات تجمع قيادتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، تؤكد عمق الروابط المشتركة والتنسيق الدائم فيما يخص قضايا المنطقة والأمتين العربية والإسلامية.