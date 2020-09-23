شخبوط بن نهيان وتركي الدخيل: الإمارات والسعودية.. وحدة المسار والرؤى

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وتركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، وحدة المسار والرؤى بين البلدين الشقيقين.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان إن العلاقة الأخوية السعودية الإماراتية هي العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية، ولها ثقل كبير على الساحة الدولية، فتقدم المملكة وازدهارها له الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الوطن العربي ككل. بينما شدد تركي الدخيل على أهمية دور الشباب والاستفادة من أفكارهم والاستماع إلى أصواتهم، وإعطائهم الفرصة لاتخاذ القرار، معتبراً أن الثقة في الشباب هي عماد الدول.

جاء ذلك أثناء جلستين حواريتين متتاليتين أمس للسفيرين مع الشباب العربي ضمن برنامج «لقاءات الشباب العربي» الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مركز الشباب العربي، واللتين جرى بثهما مباشرة عبر منصة مركز الشباب العربي على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، وتم خلالهما التفاعل مع الشباب العربي المشارك في البرنامج والإجابة عن أسئلتهم.

تكامل

أكد تركي الدخيل في جلسة لقاءات الشباب العربي بعنوان «اليوم الوطني السعودي: آمال ورؤى»، أهمية دور الشباب والاستفادة من أفكارهم والاستماع إلى أصواتهم، وإعطائهم الفرصة لاتخاذ القرار، معتبراً أن الثقة في الشباب هي عماد الدول، خاصة أن من تقل أعمارهم عن 30 عاماً يشكلون غالبية السكان في الإمارات والسعودية، مشدداً على أن الأمم التي تفعّل مبادرات الشباب هي الأمم التي ستتقدم وسترتقي.

وأضاف أن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية كانت تحدث ببطء فيما مضى، أما اليوم فهي تحدث بشكل سريع بسبب دخول العوامل التكنولوجية والأزمات الاقتصادية والصحية وغيرها مثل أزمة كورونا، مشدداً على ضرورة إشراك الشباب في المجتمع وتمكينهم من اتخاذ القرارات.

ولفت إلى جهود المملكة في هذا المجال، حيث شهدت السنوات الخمس الأخيرة تطوراً نوعياً لدى الشباب السعودي خاصة بعد الدور الكبير المعطى له وفق رؤية المملكة 2030. واعتبر الدخيل أن الشرق الأوسط يمكنه أن يستفيد من المستقبل نظراً للموارد الكبيرة التي يمتلكها، ومن دون الاستثمار في الشباب لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة.

وشارك في اللقاءين اللذين انعقدا بتقنية الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت مجموعة من الشباب والشابات من كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومختلف البلاد العربية، حيث تفاعلوا بأسئلتهم مع سفيري البلدين، وطرحوا عليهما الأسئلة التي تهم الشباب الإماراتي والسعودي، والعربي.