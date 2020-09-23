سعيد الطاير: الإمارات والسعودية روابط راسخة

دبي (وام)‏

هنّأ معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً شعباً، بمناسبة اليوم الوطني الذي تحرص الإمارات على مشاركة الأشقاء في الاحتفال به، تعزيزاً للعلاقات المتميزة، وروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط الشعبين الشقيقين، والتي رسخ دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأكد أن العلاقة بين البلدين تعد نموذجاً استثنائياً للعلاقات الراسخة التي تعززها روابط الدين والعروبة والمصير المشترك، وتدعمها الرؤية الاستراتيجية المشتركة للقيادة الرشيدة في الدولتين، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.