«المالية»: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج استثنائي للتعاون والتكاتف

أبوظبي ( وام )‏

أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن العلاقة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة تشكل نموذجاً استثنائياً للتعاون والتكاتف في مختلف القضايا الثنائية والخليجية والإقليمية والدولية.

وقال معاليه: «نبارك للأخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً، الذكرى التسعين لتأسيس وقيام المملكة، حيث استطاعت وعلى مدار العقود التسعة الماضية، تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هذه الإنجازات التي يترجمها وجود الاقتصاد السعودي، ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً في مجموعة العشرين».

وأضاف معاليه: «سنواصل في وزارة المالية العمل على دعم هذه العلاقات الثنائية، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي، بما يساهم في تحقيق ازدهار البلدين ورخاء الشعبين الشقيقين».

ومن جانبه، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: إن العلاقات الإماراتية السعودية تمثل نموذجاً خليجياً وعربياً وعالمياً فريداً على مستوى القيادة، وعلى المستوى الشعبي كذلك.