احتفالات في المدارس باليوم الوطني السعودي

دبي (الاتحاد)

احتفل طلبة المدرسة الإماراتية أمس، باليوم الوطني السعودي الـ90 عبر جملة من الفعاليات والأنشطة للطلبة الحاضرين في المدرسة، وكذلك طلبة التعليم عن بُعد، وذلك للتعريف به بما يكرّس الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والسعودي.

وقال معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم عبر حسابه على تويتر: «تهانينا للأشقاء في المملكة العربية بيومهم الوطني الـ90. فرحكم فرح لنا، وبلادكم ديارنا، أنتم إخوتنا وبكم نفخر. نجدد بهذه المناسبة حبنا لكم، وأمنياتنا بدوام العز والتقدّم لبلدكم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين. دمتم بخير وقوة ومنعة، ودامت رايتكم خفّاقة في سماء المجد والعلا».

وقد فعّلت العديد من المدارس الشاشات الداخلية في بهو الاستقبال عرضت فيها تهنئة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مظاهر الزينة والأعلام في المكاتب والصفوف.

كما عرضت وزارة التربية والتعليم أمس فيديوهات لطلبة من الحلقة الأولى يلقون الأشعار والتهاني، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.