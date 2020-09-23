«واجب»: روابط ممتدة بأسس راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

هنّأ الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، بلاد الحرمين الشريفين باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية. وقدّم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية والرفعة.

وأكد أن مشاركة دولة الإمارات احتفالات ذكرى اليوم الوطني السعودي، تصنعها توأمة القيادتين الحكيمتين، وانصهار شعبين كريمين في بوتقة أخوّة عظيمة، في علاقة فخر متجذرة غير مسبوقة في المنطقة، باتت أنموذجاً متألقاً للإرادة والطموح.

وأشار إلى أن هذه الروابط الممتدة والمميزة بين الإمارات والسعودية، وضع أسسها الراسخة المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه ملوك المملكة العربية السعودية «طيب الله ثراهم».

وأضاف: اليوم بفضل حكمة وإرادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعيش الدولتان أزهى عصورها عبر توحّد الرؤى والآراء المشتركة، استناداً إلى أسس متينة من المواقف والتوجّهات المتكاملة بنبض واحد ومصير واحد، تفيض بالخير لأبنائها وللإنسانية جمعاء.