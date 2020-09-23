مسلم بن حم: مسيرة تاريخية وروابط اجتماعية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي: «أن العلاقات الإماراتية السعودية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، أسس دعائمها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مع أخيه عاهل المملكة العربية السعودية آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود «طيب الله ثراهما»، وتميزت هذه العلاقة عن غيرها بـ«خصوصية أخوية»، فأصبحت نموذجاً يحتذى في بناء العلاقات الدولية وثقتها الروابط الاجتماعية والمواقف الأخوية والتاريخ المشترك والتقاليد والثقافة الواحدة والمصير الواحد بين البلدين».

وأضاف ابن حم: تحرص الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على تعزيز العلاقات الثنائية، حفاظاً على الاستقرار لتعزيز التنمية والبناء والاستثمار في الإنسان، ‬وذلك ‬لتوثيقها ‬باستمرار ‬للأجيال ‬المتعاقبة، ‬حتى ‬تستمر ‬هذه ‬العلاقة ‬على ‬ذات ‬النهج ‬والمضمون.

وأكد عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، أن احتفالنا باليوم الوطني السعودي يؤكد أن المصير مشترك، وأفراح المملكة هي أفراحنا، وإنجازاتها هي فخر لكل أبناء الإمارات، كل عام والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً بأمن وأمان وعز وازدهار، حفظ الله المملكة ومليكها وشعبها وأدام عزها ومجدها.