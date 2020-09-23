فوز مشروعين بحثيين من جامعة خليفة بـ«الأنظمة الذكية»

أبوظبي (وام)

فاز مشروعان بحثيان بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ضمن برنامج بحوث أجهزة الأنظمة الذكية المشترك بين مبادلة للاستثمار، ومؤسسة أبحاث أشباه الموصلات الأميركية، وجلوبال فاوندريز.

ويركز المشروع الأول على موضوع «هياكل أنظمة الترقيم البديلة المتعلقة بأجهزة اتصالات الأنظمة الذكية»، والذي أشرف عليه الدكتور ثانوس ستوريتيس، أستاذ ورئيس الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر.

أما المشروع الثاني، فيتمحور حول موضوع «مسرعات الأنظمة الذكية لضوئيات السيليكون ودمجها في مركز البيانات» والذي أشرف عليه الدكتور جيمي فيغاس، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر.

وجاء الإعلان عن فوز جامعة خليفة خلال الفعالية الافتراضية التي جمعت ممثلين عن جميع الشركاء من مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، «إن فوز جامعة خليفة في المشروعين البحثيين، اللذين يركزان على أجهزة الأنظمة الذكية، يؤكد على مدى التزام الجامعة الوثيق بالتطوير في المجالات التكنولوجية المتقدمة، كما يسعى الباحثون في جامعة خليفة إلى تعزيز عملية الابتكار في مجال أشباه الموصلات لأجهزة الأنظمة الذكية، إضافة لرفد طلبتنا بالخبرات التكنولوجية اللازمة، وستساهم هذه المشاريع البحثية الفائزة في ترسيخ مكانة جامعة خليفة، كمؤسسة تعليمية بحثية رائدة في مجال أجهزة الأنظمة الذكية، والذي من شأنه أن يعود بالفائدة طويلة الأمد على أبوظبي والدولة.

من جانبه، أعرب الدكتور تود يونكن، الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة أبحاث أشباه الموصلات، عن سعادته باختيار جامعة خليفة في برنامج أجهزة الأنظمة الذكية لمؤسسة أبحاث أشباه الموصلات، نظراً لبحوثها الفعالة في مجال الأنظمة الذكية، والتي ستعود بالعديد من الابتكارات المتقدمة على الدولة وخارجها».

وقال تيد ليتافيك، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في خدمات البنية التحتية السلكية والحاسوبية في شركة جلوبال فاوندريز، إن توظيف الأنظمة الذكية في خدمات التقنية السحابية وأجهزة الاتصالات الشبكية، يساهم في دفع عجلة التحول الرقمي.