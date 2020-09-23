«المبرمج المواطن» يحتفي بتخريج دفعة صيف 2020

دبي (الاتحاد)

حضر معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، تخريج دفعة جديدة من برنامج «المبرمج المواطن- صيف 2020»، والذي تفرّد ببرنامجين جديدين لبناء القدرات الواعدة في مجالات «الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء» و«الطباعة ثلاثية الأبعاد».

وشهد حفل التخريج الافتراضي تسليم الشهادات لـ 45 طالباً وطالبة بحضور الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، نائب رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين»، إلى جانب زوبين تشاغبار، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للقطاع العام في شركة أمازون، وجورج براكس، مدير عام «سيجنيفاي» في الشرق الأوسط ودول اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي.

وفي كلمته خلال حفل التخريج الافتراضي، هنّأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم خريجي «المبرمج المواطن- صيف 2020»، داعياً إياهم إلى مواصلة السير على درب التميز المعرفي والعلمي والتكنولوجي ليكونوا بسواعدهم صنّاع مستقبل الإمارات.